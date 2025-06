Trump dice que el alto el fuego entre Israel e Irán ya está en vigor

Por Steve Holland, Andrew Mills y Parisa Hafezi

WASHINGTON/DOHA/ESTAMBUL, 24 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el alto el fuego entre Israel e Irán ya está en vigor y ha pedido a ambos países que no lo violen, solo unas horas después de que Irán lanzara oleadas de misiles que, según el servicio de ambulancias israelí, causaron cuatro muertos. "ALTO EL FUEGO YA ESTÁ EN VIGOR. POR FAVOR, ¡NO LO VIOLEN!" dijo Trump en una publicación de Truth Social.

Cuando Trump anunció el lunes lo que llamó un alto el fuego completo para poner fin a una guerra de 12 días, pareció insinuar que Israel e Irán tendrían tiempo para completar las misiones que estaban en marcha, momento en el que el alto el fuego comenzaría en un proceso escalonado. Testigos dijeron haber oído explosiones cerca de Tel Aviv y Beerseba, en el sur de Israel, antes de las palabras de Trump. El ejército de Israel dijo que Irán lanzó seis oleadas de misiles y el servicio nacional de ambulancias de Israel dijo que cuatro personas murieron en Beerseba, las primeras muertes reportadas en Israel desde que Trump anunció el alto el fuego.

La agencia de noticias semioficial iraní SNN informó el martes de que Teherán disparó su última ronda de misiles antes de que entrara en vigor el alto el fuego. Un alto cargo de la Casa Blanca dijo que Trump había negociado un acuerdo de alto el fuego en una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e Israel había aceptado siempre y cuando Irán no lanzara más ataques.

"En el supuesto de que todo funcione como debería, que lo hará, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse 'LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS'", escribió Trump en su red social, Truth Social. Un representante iraní confirmó anteriormente que Teherán había aceptado un alto el fuego, pero el ministro de Asuntos Exteriores del país dijo que no habría cese de hostilidades a menos que Israel detuviera sus ataques. Abás Araqchi dijo a primera hora del martes que si Israel ponía fin a su "agresión ilegal" contra el pueblo iraní antes de las 0030 GMT del martes, Irán no tenía intención de continuar su respuesta después. "La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde", añadió Araqchi en una publicación en la red social X. Israel, al que se unió Estados Unidos el fin de semana, ha atacado las instalaciones nucleares de Irán, tras alegar que Teherán se estaba acercando a la obtención de un arma nuclear. Irán niega haber tenido nunca un programa de armas nucleares, pero el líder supremo, Alí Jamenei, ha dicho que, si Teherán quisiera, los líderes mundiales "no podrían" detenerlo. Israel, que no forma parte del Tratado de No Proliferación de la ONU, es el único país de Oriente Próximo del que se cree que posee armas nucleares. Israel no lo niega ni lo confirma. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, consiguió el acuerdo con Teherán durante una llamada con dirigentes iraníes, según dijo el martes a Reuters un alto cargo informado de las negociaciones. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff estuvieron en contacto directo e indirecto con los iraníes, dijo un responsable de la Casa Blanca. Ni la misión iraní ante la ONU ni la embajada israelí en Washington respondieron a peticiones de comentarios de Reuters. Horas antes, tres cargos israelíes habían señalado que Israel pretendía concluir pronto su campaña en Irán y que había transmitido el mensaje a Estados Unidos. Netanyahu había dicho a los ministros del Gobierno, cuyas conversaciones terminaron a primera hora del martes, que no hablaran públicamente, informó el Canal 12 de la televisión israelí. Los mercados reaccionaron favorablemente a la noticia. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% a última hora del lunes, lo que indica que los operadores esperan que el mercado bursátil estadounidense abra con ganancias el martes. Los futuros del crudo estadounidense caían en las primeras horas de negociación asiática del martes a su nivel más bajo en más de una semana después de que Trump dijera que se había acordado un alto el fuego, aliviando las preocupaciones de interrupción de la oferta en la región. Previamente, el lunes, Trump dijo que alentaría a Israel a buscar la paz después de desestimar el ataque de Irán contra una base aérea estadounidense que no causó heridos y agradecer a Teherán el aviso anticipado de los ataques. Dijo que Irán disparó 14 misiles contra la base aérea estadounidense, calificándolo de "una respuesta muy débil, que esperábamos y que hemos contrarrestado muy eficazmente". La gestión iraní del ataque recordó a anteriores enfrentamientos con Estados Unidos e Israel, en la que Teherán busca un equilibrio entre salvar la cara con una respuesta militar pero sin provocar un ciclo de escalada que no puede permitirse. El ataque de Irán se produjo después de que el fin de semana bombarderos estadounidenses lanzaran bombas de 13.600 kilogramos sobre instalaciones nucleares subterráneas iraníes, uniéndose así a la guerra aérea de Israel. Gran parte de la población de Teherán, de 10 millones de habitantes, ha huido tras días de bombardeos. El Gobierno de Trump mantiene que su objetivo era únicamente destruir el programa nuclear iraní, no ampliar la guerra. "Irán estuvo muy cerca de tener un arma nuclear", dijo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en una entrevista en Fox News.

“Ahora Irán es incapaz de construir un arma nuclear con el equipamiento que tienen porque lo destruimos”, dijo Vance. Trump ha citado informes de inteligencia según los cuales Irán estaba cerca de construir un arma nuclear, sin dar más detalles. Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron a principios de este año que evaluaban que Irán no estaba construyendo un arma nuclear y una fuente con acceso a estos informes de inteligencia de Estados Unidos dijo a Reuters la semana pasada que esa evaluación no había cambiado. En una publicación en las redes sociales el domingo, Trump habló de derrocar a los gobernantes clericales de línea dura que han sido los principales enemigos de Washington en Oriente Próximo desde la Revolución islámica de Irán de 1979. Israel, sin embargo, había dejado claro que sus ataques contra la prisión de Evin, una conocida cárcel para albergar presos políticos, y otros objetivos en Teherán pretendían dañar el aparato gobernante iraní en general, y su capacidad para mantener el poder.

(Información adicional de Howard Goller, Humeyra Pamuk, Noel Randewich, Jeff Mason, Enas Alashray, Yomna Ehab, Bhargav Acharya, Jasper Ward y Kanishka Singh. Redacción de Costas Pitas y Stephen Coates. Edición de Michael Perry, Lincoln Feast y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)