Trump dice que el CEO de Intel tiene una “historia increíble” días después de pedir su renuncia

El presidente Donald Trump ahora califica la carrera del CEO de Intel como una “historia increíble”, menos de una semana después de exigir su dimisión.

Las acciones de Intel, que cayeron la semana pasada después de que el CEO Lip-Bu Tan fuera criticado por el mandatario estadounidense, repuntaron el martes antes de la apertura del mercado.

El ataque de Trump se produjo después de que el senador Tom Cotton enviara una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, donde expresaba su preocupación por las inversiones de Tan y su relación con empresas de semiconductores que, según informes, están vinculadas al Partido Comunista de China y al Ejército Popular de Liberación de ese país. Cotton preguntó a Intel si Tan había desinvertido de las empresas para eliminar cualquier posible conflicto de intereses.

Trump dijo el jueves en la plataforma Truth Social que, “El CEO de Intel está altamente CONFLICTUADO y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución a este asunto. ¡Gracias por su atención a este problema!”

Tan fue nombrado CEO de Intel en marzo y no se sabe si ha desinvertido sus intereses en las empresas de chips.

El funcionario informó en un mensaje a los empleados que había desinformación circulando sobre sus roles pasados en Walden International y Cadence Design Systems y afirmó que “siempre ha operado dentro de los más altos estándares legales y éticos”.

El lunes, después de una reunión con Tan en la Casa Blanca, Trump retiró su exigencia de que Tan renunciara sin vacilación.

“Me reuní con el señor Lip-Bu Tan, de Intel, junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social. “La reunión fue muy interesante. Su éxito y ascenso es una historia increíble. El señor Tan y los miembros de mi gabinete se reunirán y me presentarán sugerencias durante la próxima semana. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

Las acciones de Intel aumentaron un 3,5% el martes.

La rivalidad económica y política entre Estados Unidos y China se centra cada vez más en los chips de computadora, la IA y otras tecnologías digitales que, según previsiones, darán forma a las economías futuras y a los conflictos militares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.