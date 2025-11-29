LA NACION

Trump dice que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidad

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump dice que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidad
Trump dice que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidadAlex Brandon - AP

29 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidad.

En una publicación en Truth Social, el mandatario dijo: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren QUE EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA SE CERRARÁ EN SU TOTALIDAD".

La semana pasada, el organismo regulador de la aviación estadounidense advirtió a las principales aerolíneas de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en el país o sus alrededores".

Venezuela revocó los derechos de operación de seis importantes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense. (Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru; Edición de Kirsten Donovan)

LA NACION
Más leídas
  1. Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos
    1

    Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos

  2. Amenazas, militares y éxodo: un conflicto inesperado eleva la tensión en la frontera entre dos países de la región
    2

    Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria

  3. Airbus ordenó de inmediato suspender vuelos de un modelo por una falla técnica
    3

    Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control

  4. Kicillof no logró aval para endeudarse y tendría dificultades para pagar sueldos
    4

    Se cayó otra vez la sesión en la Legislatura para autorizar a Kicillof a tomar deuda

Cargando banners ...