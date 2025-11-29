Trump dice que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidad

29 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela será cerrado en su totalidad.

En una publicación en Truth Social, el mandatario dijo: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren QUE EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA SE CERRARÁ EN SU TOTALIDAD".

La semana pasada, el organismo regulador de la aviación estadounidense advirtió a las principales aerolíneas de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en el país o sus alrededores".

Venezuela revocó los derechos de operación de seis importantes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense. (Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru; Edición de Kirsten Donovan)