Trump dice que el gobierno está "revisando todo" sobre el tiroteo en Minneapolis, según el WSJ

25 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al Wall Street Journal en una entrevista publicada el domingo que su administración está "revisando todo y llegará a una determinación" sobre el tiroteo fatal en Minneapolis.

Trump también señaló su voluntad de retirar eventualmente a los agentes de inmigración de la zona de Minneapolis, según el informe.

"En algún momento nos iremos. Hemos hecho, han hecho un trabajo fenomenal", dijo Trump al Journal, pero no ofreció un marco de tiempo para cuando los agentes podrían partir.

"Dejaremos un grupo diferente de personas allí para el fraude financiero".

El tiroteo del sábado contra Alex Pretti fue la segunda muerte a tiros este mes por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

La administración de Trump dijo que Pretti agredió a los oficiales, obligándolos a disparar en defensa propia, pero las grabaciones de video muestran que Pretti recibió múltiples disparos mientras estaba inmovilizado en el suelo por un grupo de oficiales. (Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; Edición de Tom Hogue. Editado en español por Natalia Ramos)