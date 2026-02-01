Trump dice que el gobierno federal no intervendrá en protestas en ciudades demócratas sin solicitud

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que no intervenga en las protestas que ocurren en ciudades gobernadas por demócratas, a menos que las autoridades locales soliciten ayuda federal, en medio de las crecientes críticas a la ofensiva de su gobierno en materia de inmigración

En su red social, Trump publicó que “en ninguna circunstancia vamos a participar en distintas ciudades demócratas mal administradas con respecto a sus protestas y/o disturbios, a menos que, y hasta que, nos pidan ayuda”

No proporcionó más detalles sobre cómo su orden afectaría las operaciones del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional (ICE y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés), u otras agencias federales, pero agregó: “Sin embargo, protegeremos, y de manera muy poderosa, todos y cada uno de los edificios federales que están siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos que reciben una importante paga”

Trump señaló que, además de sus instrucciones a Noem, había ordenado al “ICE y/o la Patrulla Fronteriza a ser muy contundentes en esta protección de la propiedad del gobierno federal”

El gobierno de Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional o a agentes federales de seguridad en varias áreas demócratas, como Washington, Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregon. Pero la orden del sábado se produce en un momento en que la oposición a tales tácticas ha crecido, particularmente en la región de las Ciudades Gemelas de Minnesota

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul han impugnado un aumento en las operaciones federales de aplicación de la ley de inmigración en esas ciudades, argumentando que el DHS viola protecciones constitucionales

Una jueza federal determinó que no detendrá las operaciones de aplicación de la ley mientras el juicio sigue su curso. Las autoridades estatales y locales habían buscado una orden rápida para detener la acción de aplicación de la ley o limitar su alcance. Los abogados del Departamento de Justicia han calificado la demanda de “legalmente frívola”

El estado, y particularmente Minneapolis, ha estado en tensión después de que dos personas, Renee Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 del mismo mes, fueran abatidas por agentes federales en la ciudad. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra la acción federal en Minnesota y en todo el país

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha sugerido que la administración podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si los funcionarios estatales y locales cooperan. El presidente envió a Homan a Minneapolis tras los asesinatos de Good y Pretti, lo que parece indicar su disposición a aliviar las tensiones en Minnesota

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa