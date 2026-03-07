Trump dice que el mortal ataque contra una escuela fue "Hecho por Irán"

El presidente Donald Trump dijo el sábado que Irán era responsable del bombardeo a una escuela en la ciudad de Minab, y puso en duda la "precisión" del ejército iraní.

"Según lo que he visto, esto fue hecho por Irán", afirmó el republicano durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial. El diario The New York Times reveló que puede tratarse de un ataque estadounidense.

Ni Estados Unidos ni Israel han admitido haber llevado a cabo tal ataque. Las autoridades iraníes hablan de más de 150 muertes en ese bombardeo, pero la AFP no ha podido acceder al lugar para verificar de manera independiente la cifra de víctimas ni las circunstancias de los hechos.