Trump dice que el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk está detenido

Por Andrew Hay y Jarrett Renshaw

OREM, EEUU, 12 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes el arresto de un sospechoso de la muerte del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah, poniendo fin a una intensa persecución que siguió a lo que el mandatario calificó como un "asesinato atroz".

"Creo que lo tenemos", dijo Trump en una entrevista al programa "Fox and Friends", añadiendo que una persona que conoce al sospechoso lo había entregado. "Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia".

Trump no compartió la identidad del sospechoso, pero dos personas conocedoras de la investigación lo identificaron a Reuters como Tyler Robinson, de 22 años. Los investigadores tenían previsto informar a la prensa más tarde en el día.

El sospechoso está bajo custodia de las fuerzas de seguridad del estado de Utah, dijo una fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Los investigadores dijeron con anterioridad que habían encontrado el fusil de cerrojo supuestamente usado para matar a Kirk y publicaron imágenes de una persona de interés.

El FBI difundió imágenes granuladas -aparentemente tomadas de cámaras de seguridad- en las que aparecía una persona vestida de negro, con gafas de sol y una gorra de béisbol oscura. En la camiseta de manga larga parecía llevar la imagen de un águila calva volando sobre una bandera estadounidense.

Las fuerzas del orden también difundieron un video en el que se ve al tirador corriendo por el tejado y bajando al suelo.

"Alguien tan cercano reconoce incluso una pequeña inclinación de la cabeza, algo que nadie más haría", dijo Trump en la entrevista.

Kirk, estrecho aliado de Trump, ayudó a aumentar el apoyo del Partido Republicano entre los votantes más jóvenes.

Trump dijo que el sospechoso fue reconocido por personas cercanas a él, y sugirió que el padre del detenido lo llevó a una comisaría y lo entregó.

Kirk, cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, se presentó el miércoles en Utah Valley como parte de una gira de 15 eventos llamada "American Comeback Tour" por los campus universitarios de Estados Unidos. Su muerte provocó indignación y denuncias de violencia política por parte de demócratas, republicanos y gobiernos extranjeros.

(Reporte adicional de Sarah N Lynch y Jana Winter; escrito por Daniel Trotta y Jonathan Allen; editado en español por Carlos Serrano)