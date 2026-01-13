Trump dice que el TMEC es "irrelevante" para EEUU

(Repite para alcanzar más suscriptores)

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que el tratado comercial de Norteamérica (TMEC) no es relevante para Estados Unidos pero Canadá lo quiere, mientras presiona para que las empresas traigan de vuelta la manufactura a suelo estadounidense. "No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante", dijo Trump sobre el acuerdo vigente entre Canadá, Estados Unidos y México. "A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan". El mandatario estadounidense hizo los comentarios mientras recorría una fábrica de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, antes de un discurso sobre la economía que tenía previsto pronunciar en Detroit. "El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando", dijo. El TMEC, vigente desde 2020, se revisará este año para decidir si se deja expirar o se elabora otro acuerdo. El pacto comercial sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y fue negociado durante el primer mandato de Trump. (Reporte de Katharine Jackson; Editado en Español por Raúl Cortés Fernández)