Trump dice que el valor del dólar es "estupendo" y la divisa toca su mínimo en 4 años

Por Ismail Shakil, Saqib Iqbal Ahmed y Laura Matthews

28 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el valor del dólar era "estupendo", cuando se le preguntó si pensaba que había bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre el billete verde, que tocó mínimos de cuatro años

La reciente debilidad del dólar se debe a múltiples factores: las expectativas de continuos recortes de tipos de la Reserva Federal, la incertidumbre arancelaria, la volatilidad de los mercados, incluidas las amenazas a la independencia de la Fed, y el aumento de los déficits fiscales, todo lo cual ha erosionado la confianza de los inversores en la estabilidad económica de Estados Unidos

Un dólar más bajo también puede beneficiar a los exportadores estadounidenses, aunque Trump dijo que no quiere que su valor siga bajando

"Me gustaría que... simplemente buscara su propio nivel", dijo

Trump hizo los comentarios a los periodistas en Iowa antes de un discurso que se espera que se centre en la economía, como parte de su campaña para ganarse el apoyo de sus incondicionales partidarios rurales en un estado que presenta un panorama clave para las elecciones al Congreso de noviembre

"No, creo que está estupendo, el valor del dólar (...). Al dólar le va estupendamente", dijo Trump cuando un periodista le preguntó si pensaba que el valor del dólar había bajado demasiado. Las pérdidas en el índice dólar, que mide su fortaleza frente a una cesta de seis divisas principales, se aceleraron tras los comentarios de Trump y tocaron un mínimo de sesión de 95,566 y el más bajo desde febrero de 2022

"Si nos fijamos en China y Japón, antes me peleaba como un demonio con ellos, porque siempre querían devaluar", dijo Trump

Sus comentarios se produjeron tras un prolongado periodo de debilidad del billete verde

El yen se ha fortalecido en las últimas sesiones, mientras los operadores se preparan para una posible intervención monetaria coordinada de las autoridades estadounidenses y japonesas para apuntalar la debilidad del yen. En las dos últimas sesiones, el yen se ha apreciado hasta un 4% ante la posibilidad de que EEUU y Japón realicen comprobaciones de los tipos, lo que suele considerarse un paso previo a una intervención oficial

"Los participantes en el mercado de divisas siempre buscan una tendencia a la que subirse", afirma Steven Englander, responsable de análisis de divisas del G10 y de estrategia macroeconómica para Norteamérica de Standard Chartered en Nueva York. "A menudo, los funcionarios se oponen a movimientos bruscos de la divisa, pero cuando el Presidente expresa indiferencia o incluso respalda el movimiento, envalentona a los vendedores de dólares para seguir presionando"

LA DEBILIDAD DEL DÓLAR TIENE ALGUNOS BENEFICIOS Aunque la caída del dólar refleja la preocupación de los inversores por la fortaleza de la economía estadounidense y podría provocar presiones inflacionistas por el encarecimiento de las importaciones, puede ayudar a algunas empresas. Un billete verde más débil abarata a las multinacionales la conversión en dólares de sus beneficios en el extranjero, al tiempo que aumenta la competitividad de los productos de los exportadores estadounidenses

Un dólar estadounidense más débil también alivia la carga de los países y empresas extranjeros con deuda denominada en dólares, ya que necesitan menos de su moneda local para pagarla

"La administración quiere un dólar más débil", dijo Eugene Epstein, jefe de divisas y productos estructurados de Moneycorp en Nueva Jersey, y añadió que también ayudó a mejorar el déficit comercial

"La cuestión es que básicamente está dejando claro que es un presidente que se preocupa por el déficit comercial", dijo Epstein

Steve Sosnick, estratega de mercado de Interactive Brokers, en Greenwich, Connecticut (EEUU), dijo que un dólar más débil "era un arma de doble filo"

"Por un lado, es bueno para las multinacionales (...). Si tienen operaciones en todo el mundo e ingresos en divisas que tendrán una ventaja de conversión cuando los conviertan en dólares estadounidenses, eso será bueno. Por otro, encarece los bienes importados y podría haber algún impacto inflacionista por ello".

(Información de Ismail Shakil, Costas Pitas, Chuck Mikolajczak, Bhargav Acharya, Saqib Iqbal Ahmed, Chibuike Oguh, Laura Matthews y Suzanne McGee; edición de Megan Davies, Deepa Babington y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)