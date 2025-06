Trump dice que el zar fronterizo debería arrestar al gobernador de California Newsom

WASHINGTON, 9 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que apoyaría el arresto del gobernador de California, Gavin Newsom, por posible obstrucción a las medidas de aplicación de la ley de inmigración de su Gobierno, en medio de las protestas que vive el estado.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, amenazó el sábado con arrestar a cualquiera que obstruya los esfuerzos de aplicación de la ley en el estado, incluidos Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos criticaron con dureza el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte del presidente republicano.

"Yo lo haría si fuera Tom. Me parece estupendo. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo genial", dijo Trump cuando regresó a la Casa Blanca.

El demócrata Newsom respondió que espera no ver nunca el día en que un presidente pida el arresto de un gobernador en activo en Estados Unidos.

"No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", dijo Newsom en una publicación en la red social X.

