Trump dice que eleva al 25% los aranceles a ciertas importaciones de EEUU de bienes surcoreanos

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el lunes que aumentará hasta el 25% los aranceles a las importaciones de Estados Unidos de bienes surcoreanos relacionados con automóviles, madera y productos farmacéuticos, al tiempo que acusó a la legislatura del país asiático de "no estar a la altura" de su acuerdo comercial con Washington. "La Legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo su Acuerdo con Estados Unidos", escribió Trump en las redes sociales. "Debido a que la Legislatura de Corea (del Sur) no ha promulgado nuestro Acuerdo Comercial Histórico, lo cual es su prerrogativa, por la presente estoy aumentando los aranceles a Corea del Sur sobre Autos, Madera, fármacos y todos los demás aranceles recíprocos, del 15% al 25%", agregó el republicano. (Reporte de Kanishka Singh, Ismail Shakil y Bhargav Acharya; editado en español por Javier Leira)