Trump dice que es importante que los países de Medio Oriente se sumen a los Acuerdos de Abraham

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que es importante que los países de Oriente Medio se unan a los Acuerdos de Abraham, que tienen como objetivo normalizar los lazos diplomáticos con Israel, afirmando que garantizará la paz en la región.

"Ahora que el arsenal nuclear 'creado' por Irán ha sido totalmente OBLITERADO, es muy importante para mí que todos los países de Oriente Medio se unan a los Acuerdos de Abraham", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

Como parte de los Acuerdos de Abraham, firmados durante el primer mandato de Trump, cuatro países de mayoría musulmana acordaron normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel tras la mediación de Washington. Los esfuerzos por ampliar los acuerdos se han visto complicados por el creciente número de muertos y la hambruna en Gaza.

La guerra en Gaza, donde según las autoridades locales han muerto más de 60.000 personas, ha provocado la ira mundial. Canadá, Francia y Reino Unido han anunciado en los últimos días planes para reconocer un estado palestino independiente.

La administración Trump está discutiendo de forma activa con Azerbaiyán la posibilidad de incluir a esa nación y a algunos aliados de Asia Central en los Acuerdos de Abraham, con la esperanza de profundizar sus lazos existentes con Israel, según cinco fuentes con conocimiento del asunto.

