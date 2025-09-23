Trump dice que es poco probable que Argentina necesite un rescate

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos ayudará a Argentina, pero destacó que no cree que sea necesario un rescate financiero.

Trump habló junto al presidente argentino Javier Milei antes de que ambos se reunieran al margen de la Asamblea General de la ONU, y un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa para estabilizar al país sudamericano.

"Vamos a ayudarles. No creo que necesiten un rescate financiero", declaró Trump a periodistas en Nueva York.

"Scott (Bessent) está trabajando con su país para que puedan obtener una deuda favorable y todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande", añadió Trump, quien ofreció su apoyo a la candidatura de Milei a la reelección para que tenga otro mandato "para completar el trabajo".

Cuando se le pidió más detalles sobre los esfuerzos de Estados Unidos, Trump dijo: "Estamos dando al presidente de Argentina todo nuestro apoyo y respaldo".

(Reporte de Gram Slattery, información adicional de Ryan Patrick Jones. Editado en español por Javier Leira)