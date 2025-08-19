Trump dice que es posible que Putin no quiera llegar a un acuerdo sobre Ucrania

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que el presidente ruso, Putin, avanzara hacia el fin de la guerra en Ucrania, pero admitió que era posible que el líder ruso no quisiera llegar a un acuerdo.

"No creo que vaya a ser un problema, para ser honesto con usted. Creo que Putin está cansado. Creo que todos están cansados de ello, pero nunca se sabe", dijo Trump en una entrevista con el canal de televisión Fox News.

"Vamos a averiguar sobre el presidente Putin en el próximo par de semanas (...). Es posible que no quiera llegar a un acuerdo", dijo Trump, añadiendo que Putin se enfrentaba a una "situación difícil" si ese no era el caso.

(Información de Andrea Shalal y Susan Heavey; edición de Andrew Heavens; editado en español por Irene Martínez)