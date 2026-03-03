Trump dice que "es triste ver" que la relación entre EEUU y Reino Unido ya no es lo que era

LONDRES, 3 mar (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que era "triste ver" que la relación con ‌Reino Unido "ya no ‌era ⁠lo que era" después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, se mostrara inicialmente reacio a prestar apoyo militar a ​los ataques ⁠contra ⁠Irán.

Trump dijo que países como Francia habían mostrado un mayor apoyo y dijo ​que nunca había esperado ver cómo la que una vez fue "la ‌más sólida de todas" las relaciones cambiaba ​de esta manera.

"Es muy triste ver ​que la relación obviamente no es lo que era", dijo Trump al periódico The Sun el martes, en su segunda entrevista con un periódico británico en otros tantos días en la que criticaba al líder británico.

Starmer dijo el domingo ​por la noche que permitiría a Estados Unidos utilizar las bases militares británicas para ataques defensivos, después ⁠de que no se utilizaran en el ataque inicial contra Irán.

Trump dijo que Estados Unidos ‌no necesitaba a Reino Unido para librar una guerra en Oriente Medio, pero añadió: "No va a importar, pero (Starmer) debería haber ayudado, (...) debería haberlo hecho".

"Quiero decir, Francia ha estado genial. Todos han estado geniales. Reino Unido ha sido muy diferente a los demás".

El ministro británico Darren Jones respondió a los últimos comentarios de ‌Trump en Times Radio diciendo que la relación entre EEUU y Reino Unido ⁠seguía siendo crucial, pero que el país había aprendido la lección ‌de su participación en la guerra de Irak de 2003.

"Una ⁠de las lecciones de Irak fue que ⁠es mejor involucrarse en estas situaciones cuando se está alineado con socios internacionales y, como digo, con una base jurídica clara en el plan", dijo.

Starmer dijo el lunes en el Parlamento: "El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra ‌decisión de no participar en los ​primeros ataques, pero es mi deber juzgar qué es lo que más conviene a los intereses nacionales de Reino Unido. Eso es lo que he hecho y lo mantengo". (Información de Sarah ‌Young; redacción de Kate Holton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)