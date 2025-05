Trump dice que es una posibilidad ir a Turquía para negociación sobre Ucrania, si Putin asiste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está dispuesto a viajar a Turquía para mantener conversaciones sobre el conflicto en Ucrania si el mandatario ruso, Vladimir Putin, también acude a reunirse con su homólogo, Volodimir Zelenski.

"No sé si él (Putin) iría si yo no estuviera", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras volaba de Arabia Saudita a Catar, como parte de su gira por el Golfo.

"Sé que le gustaría que yo estuviera allí, y es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría", agregó.

Trump señaló que tiene previsto estar en los Emiratos Árabes Unidos el jueves, en la tercera y última etapa de su gira por el Golfo.

Pero, cuando al ser preguntado sobre un posible desplazamiento a Turquía, respondió: "Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas".

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya tiene previsto viajar a Estambul el viernes.

"Marco va a ir y Marco ha sido muy eficaz", afirmó Trump.

Zelenski instó a Putin a acudir a las negociaciones directas esta semana en Turquía y advirtió que su ausencia sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz, más de tres años después del inicio de la invasión rusa.

Este encuentro sería la primera reunión dIrecta entre Rusia y Ucrania, desde 2022, poco después del inicio de la guerra.

El presidente ruso fue quien propuso este formato de negociaciones, pero el Kremlin ha declinado confirmar si el mandatario participará en las conversaciones.

Trump prometió terminar con la guerra en Ucrania a su retorno a la Casa Blanca y ejerce una fuerte presión sobre Zelenski, pero en los últimos días ha expresado frustración, después de que Rusia rechazara una propuesta inicial de un alto el fuego de 30 días.

