Trump dice que esfuerzos por Ucrania están "acercándose" antes de reunión con Zelenski

Por Yuliia Dysa

DAVOS, SUIZA, 22 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los esfuerzos de paz en Ucrania están "acercándose" antes de una reunión con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en Davos el jueves, mientras que el enviado estadounidense, Steve Witkoff, afirmó que las negociaciones se reducen a una última cuestión.

Los funcionarios estadounidenses y ucranianos han pasado semanas en una frenética diplomacia itinerante, ya que Kiev se enfrenta a la presión de Trump para asegurar la paz en una guerra que dura ya casi cuatro años, pese a las pocas señales de que Moscú quiera dejar de luchar.

"Creo que se están acercando. Están matando a mucha gente. Tenemos que conseguirlo", dijo Trump a la llegada de Zelenski al Foro Económico Mundial en el complejo turístico suizo. La presidencia ucraniana dijo en un comunicado poco después de las 13.00 hora local (1200 GMT) que la reunión había comenzado. Zelenski había dicho a principios de esta semana que sólo viajaría a Davos si podía firmar acuerdos con Trump sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos y la financiación de la reconstrucción de posguerra para Ucrania. El miércoles, Trump anunció que se reuniría con Zelenski en los márgenes de la cumbre y añadió que un acuerdo está "razonablemente cerca".

Ambos líderes se han reunido media docena de veces cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y dio un vuelco a la política estadounidense sobre Ucrania al abrazar la diplomacia con Rusia.

Zelenski, agobiado por una crisis energética en su país a causa de los ataques aéreos rusos que han dejado a franjas de la capital y otras regiones sin electricidad ni calefacción, tenía previsto pronunciar un discurso tras su reunión con Trump, dijo su portavoz.

"Si ambas partes quieren resolver esto, vamos a conseguir que se resuelva", dijo Witkoff en Davos. "Creo que hemos avanzado mucho".

REUNIÓN CON PUTIN Witkoff ha mantenido conversaciones en los últimos días con funcionarios ucranianos en Davos, tras las conversaciones del fin de semana en Florida, y tenía previsto llegar a Moscú con el también enviado estadounidense Jared Kushner -yerno de Trump- más tarde el jueves para conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el posible plan para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia se ha mostrado contraria a la iniciativa de paz liderada por Estados Unidos, exigiendo que Kiev ceda parte de su región oriental de Donetsk, que Moscú no ha podido conquistar pese a sus avances en el campo de batalla.

Putin dijo a última hora del miércoles que discutirán un acuerdo sobre Ucrania y la posibilidad de utilizar activos rusos congelados para la reconstrucción de las tierras ocupadas por Moscú, así como la propuesta de Trump de crear una Junta de Paz, encargada de promover la paz en todo el mundo.

Los críticos de la propuesta han dicho que rivalizaría con las Naciones Unidas o las socavaría. El Kremlin dijo que la reunión de Putin con Witkoff y Kushner será entre las 19:00 a 20:00 hora de Moscú (1600 a 1700 GMT). Se negó a comentar el optimismo declarado por Witkoff de que un acuerdo está cerca, pero indicó que aprecia sus esfuerzos diplomáticos para acabar con el conflicto.

No obstante, los ataques continuaron el jueves y la aviación rusa atacó varias zonas de Ucrania. En la región meridional de Odesa, un joven de 17 años murió al impactar un dron contra un edificio de departamentos, según informó el gobernador regional.

También resultaron heridas once personas en la ciudad de Kryvyi Rih, en el centro del país, cuando un misil balístico se estrelló contra un edificio de viviendas, según las autoridades.

En la capital, Kiev, casi 3.000 edificios de la ciudad seguían sin calefacción el jueves tras el último ataque ruso de principios de semana.

(Escrito por Daniel Flynn y Dan Peleschuk; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)