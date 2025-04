Trump dice que espera tomar muy pronto una decisión sobre irán

Por Jeff Mason

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 13 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que espera tomar una decisión sobre Irán muy rápidamente, después de que ambos países dijeran que mantuvieron conversaciones "positivas" y "constructivas" en Omán y acordaran volver a reunirse esta semana.

Trump, que ha amenazado con una acción militar si no se llega a un acuerdo para detener el programa nuclear de la república islámica, dijo a periodistas a bordo del Air Force One que se reunió con asesores sobre Irán y que esperaba una decisión rápida. No dio más detalles.

"Tomaremos una decisión sobre Irán muy rápidamente", destacó.

Axios citó a dos fuentes con conocimiento del asunto diciendo que una segunda ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán tendría lugar el sábado en Roma.

Las conversaciones celebradas en Omán el sábado fueron las primeras entre Irán y miembros de un Gobierno de Trump, incluido el primer mandato 2017-2021 del presidente estadounidense. Los funcionarios dijeron que tuvieron lugar en un ambiente productivo, tranquilo y positivo.

(Reporte de Jeff Mason y Costas Pitas; Escrito por Andrea Shalal. Editado en español por Javier Leira)