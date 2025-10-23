Trump dice que espera un acuerdo comercial con Xi y que hablará sobre la compra de petróleo ruso

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que esperaba llegar a un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping, y que le plantearía su preocupación por las compras chinas de petróleo ruso durante la reunión que tendrán en Corea del Sur la próxima semana.

"Creo que llegaremos a un acuerdo", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y agregó que también esperaba algún trato con China para que reanude las compras de soja estadounidense.

También es posible un acuerdo sobre armas nucleares, dijo, señalando que el presidente ruso, Vladimir Putin, había planteado la posibilidad de una desescalada sobre armas nucleares y China podría sumarse a ello.

(Reporte de Jeff Mason y Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)