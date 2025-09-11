Trump dice que está descontento por la condena a Bolsonaro en Brasil

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba sorprendido y muy descontento de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro haya sido condenado el jueves por una mayoría del Tribunal Supremo por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Trump ya calificó previamente el caso contra Bolsonaro de "caza de brujas" y fustigó a Brasil con subidas de aranceles, sanciones contra el presidente del tribunal y la revocación de los visados de la mayoría de los miembros del alto tribunal brasileño. (Reporte de Andrea Shalal y Kanishka Singh)