Trump dice que está dispuesto a bajar los aranceles a Brasil en las circunstancias adecuadas

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 24 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que consideraría reducir los aranceles a Brasil, en las circunstancias adecuadas.

Trump habló en el Air Force One en el trayecto hacia Malasia, donde participará en una cumbre regional.

Trump aumentó los aranceles a la mayoría de los productos brasileños al 50% desde el 10% a principios de agosto, vinculando la medida a lo que llamó una "caza de brujas" contra el expresidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro.

En Kuala Lumpur, el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, dijo que era optimista de que se alcanzaría un acuerdo con Trump.

"Todo depende de la conversación, trabajo con el optimismo de que podemos encontrar una solución", dijo Lula a los periodistas.