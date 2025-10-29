Trump dice que está dispuesto a enviar “más que la Guardia Nacional” a las ciudades de EEUU

29 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a las tropas del país que estaba dispuesto a enviar "más que la Guardia Nacional" a las ciudades de EEUU si fuera necesario. Es la más reciente demostración de su voluntad de intensificar un enfrentamiento con los gobiernos locales liderados por los demócratas que se oponen a los despliegues.

Trump pronunció sus declaraciones el martes a bordo del portaaviones George Washington, atracado en la base naval de Yokosuka, cerca de Tokio. Su discurso, que en ocasiones tocó temas partidistas, fue interrumpido varias veces por aplausos y vítores de soldados.

"Tenemos ciudades con problemas y vamos a enviar a nuestra Guardia Nacional. Y si necesitamos más que la Guardia Nacional, enviaremos más que la Guardia Nacional porque vamos a tener ciudades seguras", dijo Trump.

Cuando más tarde se le preguntó sobre esos comentarios, Trump dijo que lo haría si fuera necesario.

"No ha sido necesario. Estamos haciendo un gran trabajo sin ello. Como saben, tengo permiso para hacerlo", dijo a los periodistas en el avión presidencial durante un vuelo a Corea del Sur el miércoles.

Desde junio, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en varias jurisdicciones lideradas por demócratas, en una extraordinaria expansión del uso de los militares con fines domésticos. Trump las ha enviado a Los Ángeles, Memphis y Washington D.C., y está librando batallas judiciales para intentar enviarlas a y. (Información de Phil Stewart, Idrees Ali y Trevor Hunnicutt; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)