Trump dice que Estados Unidos busca el control de la base aérea afgana de Bagram cedida en la retirada

LONDRES, 18 sep (Reuters) -

Estados Unidos busca recuperar el control de la base aérea de Bagram en Afganistán, dijo el jueves el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Keir Starmer, pero un responsable afgano descartó la necesidad de cualquier presencia estadounidense.

La histórica pista de aterrizaje de construcción soviética fue la principal base de las fuerzas estadounidenses en la montañosa nación del sur de Asia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hasta que su retirada en 2021 provocó la toma del poder por parte del movimiento islamista talibán.

"Estamos tratando de recuperarla", dijo Trump sobre Bagram, citando lo que llamó su ubicación estratégica cerca de China. "Queremos recuperar esa base".

Sin embargo, Kabul dijo que no estaba abierto a ningún acuerdo de este tipo.

"Afganistán y Estados Unidos necesitan comprometerse el uno con el otro sin que Estados Unidos mantenga ninguna presencia militar en ninguna parte de Afganistán", dijo Zakir Jalal, responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano, en una publicación en la red social X.

Las dos naciones podrían establecer relaciones económicas y políticas sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos, añadió.

Comprometidos con Kabul para liberar a los ciudadanos detenidos injustamente en el extranjero, responsables estadounidenses mantuvieron conversaciones el sábado con las autoridades afganas en relación con los estadounidenses detenidos en Afganistán.

Adam Boehler, enviado especial del Gobierno de Trump para los rehenes, y Zalmay Khalilzad, especial de Estados Unidos para Afganistán, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de los talibanes, Amir Khan Muttaqi.

Washington no reconoce al Gobierno talibán, que tomó el poder en 2021 tras 20 años de intervención militar estadounidense en Afganistán. (Información de Steve Holland, Andrea Shalal en Londres y Mohammad Yunus Yawar en Kabul; edición de Doina Chiacu y Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)