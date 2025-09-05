Trump dice que Estados Unidos mantiene negociaciones "muy profundas" con Hamas e insta a la liberación de rehenes

Por Trevor Hunnicutt y Kanishka Singh

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Washington estaba en negociaciones "muy profundas" con el grupo miliciano Hamás y le instó a liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás", dijo Trump a los periodistas, afirmando que la situación será "dura" y "desagradable" si Hamás mantiene retenidos a rehenes israelíes.

"Hemos dicho que los dejen salir a todos, ahora mismo que los dejen salir a todos. Y pasarán cosas mucho mejores para ellos, pero si no los dejan salir a todos, va a ser una situación dura, va a ser desagradable", dijo Trump.

El mandatario no dio más detalles.

Los militantes palestinos capturaron a más de 250 rehenes en Gaza después de un ataque en Israel en octubre de 2023 en el que murieron unas 1200 personas, según recuentos israelíes. El posterior ataque de Israel, aliado de Estados Unidos, ha matado a decenas de miles de personas, desplazado internamente a toda la población de Gaza y provocado acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en tribunales internacionales y de varios grupos de defensa de los derechos humanos. Israel niega las acusaciones. Trump había prometido un rápido fin de la guerra en Gaza durante su campaña presidencial, pero la resolución ha sido difícil de lograr. Hamás mantiene retenidos en Gaza a unos 50 rehenes israelíes, 20 de los cuales se cree que siguen vivos. También ha dicho que liberaría a algunos rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, mientras que Trump ha repetido en varias ocasiones que quiere la liberación de todos los rehenes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que la guerra en Gaza solo terminará si se libera a todos los rehenes, se desarma a Hamás, Israel instaure el control de seguridad sobre el enclave y se establezca una administración civil alternativa. Hamás exige el fin de la guerra y el retiro de Israel de Gaza. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Kanishka Singh en Washington, Edición de Rosalba O'Brien; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)