Trump dice que Estados Unidos tiene un comprador para TikTok

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que Washington y Pekín llegaron a un acuerdo para que la aplicación de videos cortos TikTok siga operando en Estados Unidos, transfiriendo los activos estadounidenses de la china ByteDance a propietarios estadounidenses, lo que podría resolver una saga que se ha prolongado durante casi un año.

El acuerdo sobre la popular aplicación de redes sociales, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, supone un gran avance en las conversaciones de meses de duración entre las dos mayores economías del mundo, que han tratado de desactivar una guerra comercial de gran alcance que ha inquietado a los mercados globales. Trump no anunció los detalles del acuerdo.

Cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso, controlado por los republicanos, que aprobó una ley en 2024 durante el gobierno del expresidente Joe Biden que exigía la desinversión por temor a que China pudiera acceder a los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, lo que permitiría a Pekín espiar a los estadounidenses o llevar a cabo operaciones de influencia a través de la aplicación.

La administración Trump se ha negado repetidamente a aplicar una ley que exija el cierre de la aplicación por temor a que enfurezca a los millones de usuarios e interrumpa las comunicaciones políticas, y en su lugar ha ampliado el plazo de desinversión en tres ocasiones.

Trump ha atribuido a la aplicación el mérito de haberle ayudado a ganar la reelección el año pasado, y su cuenta personal tiene 15 millones de seguidores. La Casa Blanca abrió una cuenta oficial de TikTok el mes pasado.

La CNBC informó el martes de que se espera que la operación se cierre en los próximos 30 a 45 días y que el acuerdo incluirá a los inversores actuales de ByteDance, matriz de TikTok en China, y a nuevos inversores. Reuters no ha verificado de forma independiente esta información.

El convenio se había estado preparando en la primavera boreal. Habría escindido las operaciones de TikTok en Estados Unidos en una nueva empresa en el país, de propiedad mayoritaria y operada por inversores estadounidenses, pero se puso en espera después de que China indicara que no lo aprobaría tras los anuncios de Trump de fuertes aranceles sobre productos chinos. (Reporte de Andrea Shalal y Jarrett Renshaw)