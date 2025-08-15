Trump dice que fijará aranceles al acero y a los chips la próxima semana

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Steve Holland

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que anunciará aranceles a las importaciones de acero y a los semiconductores en las próximas semanas.

"Estableceré aranceles la semana que viene y la siguiente sobre el acero y sobre, diría, los chips", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Según dijo, los aranceles serán más bajos al principio para permitir a las empresas poner en marcha la fabricación nacional en Estados Unidos, para luego aumentarlos de forma brusca más tarde, siguiendo un patrón que también ha esbozado para los productos farmacéuticos. No dio cifras exactas.

"Voy a tener un arancel que va a ser más bajo al principio -que les da la oportunidad de venir y construir- y muy alto después de un cierto período de tiempo", señaló, mostrando su confianza en que las empresas opten por fabricar en Estados Unidos en lugar de enfrentarse a aranceles elevados.

Trump ha puesto patas arriba el comercio mundial al imponer aranceles mucho más altos a las exportaciones de casi todos los países a Estados Unidos, junto con gravámenes sobre sectores específicos, como el del automóvil.

En febrero, Trump elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio a un 25% fijo, pero en mayo anunció que duplicaría la tasa al 50% para impulsar a los fabricantes nacionales.

No quedó claro de inmediato si se avecina otra subida de aranceles a los metales.

Trump dijo la semana pasada que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, pero que las empresas que se comprometan a aumentar la fabricación en Estados Unidos quedarían exentas.

(Reporte de Steve Holland y Andrea Shalal; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)