Trump dice que fijará aranceles al acero y a los chips semiconductores la próxima semana

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que fijará aranceles a las importaciones de acero la próxima semana y a los chips semiconductores la siguiente.

"Estableceré aranceles la semana que viene y la siguiente sobre el acero y sobre, diría, los chips", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Dijo que las tasas serían más bajas al principio para permitir que las empresas vengan y apuntalen la fabricación nacional, para luego aumentarlas más tarde. No dio un número exacto. (Reportaje de Steve Holland, redacción de Andrea Shalal, edición de Ross Colvin, Editado en español por Juana Casas)