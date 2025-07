Trump dice que "ha puesto sobre aviso" a los "medios mentirosos" tras varios acuerdos económicos por demandas

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que "ha puesto sobre aviso" a los "medios mentirosos" tras un par de acuerdos económicos que incluyen pagos por parte de varios de ellos a su fundación a raíz de demandas presentadas durante los últimos meses. El mandatario ha indicado en su cuenta en la red social Truth Social que ha logrado "una gran e importante victoria" en la "histórica demanda" contra 60 Minutes, CBS y Paramount. "Al igual que ABC y George Slopadopoulos --en referencia a George Stephanopoulos, que trabaja en esta cadena--, CBS y sus propietarios sabían que defraudaron al pueblo estadounidense y estaban desesperados por un acuerdo", ha señalado. "Paramount/CBS/60 Minutes han pagado hoy US$16 millones (cerca de 13,6 millones de euros) en un acuerdo y anticipamos que recibiremos otros US$20 millones (unos 17 millones de euros) más de los nuevos propietarios", ha manifestado Trump, quien ha resaltado que "es otra de una larga fila de victorias frente a los medios de noticias falsas, a los que hacemos rendir cuentas por su fraude y engaño generalizado". Así, ha destacado que medios como 'The Wall Street Journal', 'The New York Times', 'The Washington Post', MSNBC, CNN "y el resto de medios generalistas mentirosos", se encuentran "sobre aviso de que han terminado los días en los que se les permitía engañar al pueblo estadounidense". "Make America Great Again", ha zanjado, recurriendo a su conocido lema de campaña. Paramount anunció recientemente haber acordado el citado pago, mientras que ABC aceptó en diciembre de 2024 pagar a la fundación presidencial de Trump más de US$15 millones (alrededor de 12,8 millones de euros) por unas palabras de Stephanopoulos consideradas "difamatorias" en un caso por agresión sexual presentado por la periodista E. Jean Carroll, por el que el mandatario ha sido sentenciado. El anuncio de Trump llega además unos días después de que CBS anunciara que cancelaría el programa 'The Late Show' y despediría al cómico Stephen Colbert, quien se ha mostrado crítico con el magnate neoyorquino y quien días antes acusó a la cadena de pagar al presidente "un gran soborno". Esta misma semana, la Casa Blanca anunció que 'The Wall Street Journal' no tendrá plaza en el viaje presidencial a los campos de golf que tiene Trump en Escocia después de que el periódico económico publicara un artículo sobre su relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que llevó al mandatario a presentar una demanda contra este medio. Además, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el martes levantar las restricciones impuestas por la Administración de Trump a los periodistas de Associated Press, vetados de acceder a las comparecencias del presidente en el Despacho Oval, la mansión Mar-a-Lago y el 'Air Force One' por mantener el uso de la denominación golfo de México, después de que el magnate rebautizara al accidente geográfico como 'golfo de América'.