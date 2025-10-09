Trump dice que hablará de la soja con Xi y advierte de que EE.UU. podría frenar las importaciones masivas de China

WASHINGTON, 9 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que espera abordar el tema de la soja con el líder chino, Xi Jinping, durante su próxima reunión, al tiempo que advirtió que su país podría tener que detener una gran parte de las importaciones que hace de China si las relaciones comerciales no mejoran.

China es el mayor comprador mundial de soja, y en los últimos meses ha reducido drásticamente las compras de soja estadounidense en favor de abastecerse de Brasil y Argentina en medio de disputas arancelarias y comerciales. (Reportaje de Steve Holland y Jarrett Renshaw; Editado en español por Juana Casas)