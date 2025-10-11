Trump dice que habló con Machado tras críticas de la Casa Blanca por el desaire del Nobel

(Agrega detalle)

Por Trevor Hunnicutt y Steve Holland

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la ganadora del Premio Nobel, María Corina Machado, le llamó y le dijo que aceptaba el premio en su honor, después de que la Casa Blanca señalara ese mismo día que el Comité Nobel había elegido "la política en lugar de la paz".

La Casa Blanca había criticado la decisión del Comité Nobel de conceder el premio de la paz a la líder opositora venezolana en lugar de Trump, quien presionó para obtener el galardón al pregonar su papel como mediador en acuerdos internacionales de alto al fuego.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un post en X.

"El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz", agregó.

Preguntado por el Nobel el viernes por la noche, Trump no criticó directamente la decisión del Comité, pero se atribuyó a sí mismo la resolución de varias guerras y dijo que Machado podría haberle dado el premio si se lo hubiera pedido.

"La persona que realmente recibió el Nobel me llamó hoy, me llamó a mí, y me dijo: Acepto esto en honor a ti, porque realmente te lo merecías", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

"Es algo muy bonito de hacer. No dije: 'Entonces dámelo', aunque creo que sí. Fue muy amable". El Comité Noruego del Nobel concedió el premio anual a Machado citando a los "valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten" al liderazgo autoritario.

Trump había hecho campaña a favor del premio, y esta misma semana anunció un alto al fuego y un acuerdo sobre los rehenes para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump dice que ha puesto fin a ocho guerras desde que asumió el cargo y que merece el premio de la paz, aunque recientemente había dicho que esperaba que no se lo concedieran.

"¿Le darán el premio Nobel? Por supuesto que no. Se lo darán a un tipo que no ha hecho absolutamente nada", dijo Trump a los altos mandos militares estadounidenses el mes pasado.

Las candidaturas al Nobel debían haberse presentado antes del 31 de enero para que fueran válidas para el premio de este año.

Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato el 20 de enero.

Trump reconoció el viernes que la decisión del comité se centró en la práctica en 2024, cuando él había estado haciendo campaña para la presidencia, pero sugirió que sus contribuciones a la paz eran tan grandes que deberían haberle dado el premio de todos modos.

"Me presentaba a las elecciones del 24. Pero hay quien dice que hicimos tanto que deberían habérselo dado", dijo. (Reporte de Steve Holland y Trevor Hunnicutt; información adicional de Susan Heavey y Gram Slattery.)