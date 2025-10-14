Trump dice que Hamás debe desarmarse o ser desarmado, tal vez violentamente
Por Steve Holland
WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había comunicado a Hamás que el grupo militante debe desarmarse o se verá obligado a hacerlo.
El lunes, Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza e Israel envió a casa autobuses llenos de detenidos palestinos en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Trump, pero Hamás no se ha comprometido públicamente a deponer sus armas.
"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei.
Trump dijo que se lo había comunicado a Hamás y que habían aceptado desarmarse, tal y como establecía su propuesta de paz de 20 puntos.
"Hablé con Hamás y le dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron", dijo Trump, aclarando después que transmitió el mensaje a través de intermediarios.
Las perspectivas del plan de paz de Trump se han ensombrecido desde que el lunes regresó de una visita a Israel y Egipto.
Israel restringió la entrada de ayuda a Gaza y mantuvo cerrada la frontera del enclave el martes, mientras que los combatientes de Hamás, que han resurgido, demostraron su dominio ejecutando a hombres en la calle.
(Reporte de Steve Holland; Redacción de Katharine Jackson y Simon Lewis; Edición de Doina Chiacu y Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos)
