Trump dice que Hamás se enfrentará a la "completa destrucción" si se niega a ceder el poder en Gaza

WASHINGTON, 5 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamás se enfrentará a una "destrucción completa" si se niega a abandonar el poder y el control de Gaza, mientras intenta poner en marcha su plan para poner fin al conflicto en Gaza.

Cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está de acuerdo con poner fin a los bombardeos en Gaza y apoyar la visión más amplia de Estados Unidos, Trump dijo a CNN el sábado: "Sí a Bibi"

En la entrevista emitida el domingo, Trump añadió que espera saber pronto si Hamás está comprometido con la paz. (Reporte de Jasper Ward; edición en español de Javier López de Lérida)