Trump dice que Harvard pagará US$500 millones en acuerdo con el Gobierno

Por Nandita Bose, Brad Brooks y Nate Raymond

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su administración llegó a un acuerdo con la Universidad de Harvard luego de meses de negociaciones y que la escuela pagará US$500 millones.

"Linda está ultimando los detalles", dijo Trump a la prensa en un evento en el Despacho Oval refiriéndose a la secretaria de Educación, Linda McMahon. "Y pagarán unos US$500 millones y operarán escuelas de oficios. Enseñarán a la gente a usar IA y muchas otras cosas, motores, muchas cosas", añadió.

Harvard no hizo comentarios inmediatos sobre los dichos de Trump.

La administración de Trump ha amenazado a escuelas, universidades y colegios con la retención de fondos federales por cuestiones como las protestas propalestinas contra la ofensiva en Gaza de Israel, iniciativas climáticas, políticas transgénero y prácticas de diversidad, equidad e inclusión.

Defensores de derechos han planteado preocupaciones sobre la libertad de expresión, la privacidad y la libertad académica a raíz de las investigaciones de la administración de Trump contra universidades.

Trump ha dicho que universidades como Harvard permitieron manifestaciones de antisemitismo durante las protestas propalestinas.

Los manifestantes, incluyendo algunos grupos judíos, dijeron que el Gobierno equipara erróneamente las críticas al asalto israelí contra Gaza y la ocupación de territorios palestinos con el antisemitismo, así como la defensa de los derechos palestinos con el apoyo al extremismo.

El Gobierno no ha anunciado investigaciones sobre la islamofobia.

Los grupos de trabajo de Harvard dijeron a finales de abril que los estudiantes judíos y musulmanes de su escuela han enfrentado intolerancia y abusos durante el curso de la guerra de Israel en Gaza. (Información de Nandita Bose en Washington, Brad Brooks en Colorado y Nate Raymond en Boston; información adicional de Jasper Ward y Kanishka Singh; edición de Donna Bryson, Daniel Wallis y Edmund Klamann; editado en español por Aldo Nicolai)