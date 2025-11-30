LA NACION

Trump dice que hay "buenas posibilidades" de acuerdo Ucrania-Rusia tras negociaciones en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay "buenas posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump dice que hay "buenas posibilidades" de acuerdo Ucrania-Rusia tras negociaciones en Florida
Trump dice que hay "buenas posibilidades" de acuerdo Ucrania-Rusia tras negociaciones en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay "buenas posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev "no ayuda".

"Ucrania tiene algunos problemillas complejos", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.

"Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.

aue-ac/sst/ad/mar/mvl/ad/mar

LA NACION
Más leídas
  1. Los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
    1

    Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este domingo 30 de noviembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre

  3. Pumas 7s, últimos: un golpe que anticipa una reconstrucción más difícil que la prevista
    3

    Pumas 7s: un golpe que anticipa una reconstrucción más difícil que la prevista

  4. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato oculto durante más de cuatro décadas
    4

    ADN del crimen. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato que estuvo oculto durante más de cuatro décadas

Cargando banners ...