Trump dice que hay "buenas posibilidades" de acuerdo Ucrania-Rusia tras negociaciones en Florida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay "buenas posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev "no ayuda".
"Ucrania tiene algunos problemillas complejos", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.
"Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.
