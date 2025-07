Trump dice que impondrá un arancel del 50% a importaciones de cobre

Por Andrea Shalal, Jarrett Renshaw y Ernest Scheyder

WASHINGTON, 8 jul (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que anunciará un arancel del 50% sobre el cobre más tarde en el día, con el objetivo de impulsar la producción estadounidense de un metal crítico para los vehículos eléctricos, el hardware militar, la red eléctrica y muchos bienes de consumo.

La decisión de Trump de imponer aranceles al cobre sorprendió a los mercados: llegó antes y a un ritmo mayor de lo que la industria esperaba.

Los futuros del cobre Comex en Estados Unidos se dispararon más de un 12% tras el anuncio, alcanzando un máximo histórico.

Trump dijo a periodistas en una reunión del gabinete en la Casa Blanca que planeaba hacer el anuncio de los aranceles al cobre más tarde en el día, pero no dijo cuándo entrarían en vigor.

"Creo que el arancel sobre el cobre, vamos a hacerlo en un 50%", dijo Trump.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó en una entrevista en CNBC el martes que los aranceles al cobre probablemente entrarían en vigor a finales de julio o el 1 de agosto.

El gobierno de Trump anunció en febrero una investigación de la llamada Sección 232 sobre las importaciones estadounidenses del metal rojo. La fecha límite para que la investigación concluyera era noviembre y no estaba claro si los nuevos aranceles significaban que la investigación había concluido.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

La Asociación Nacional de Minería declinó hacer comentarios y dijo que prefería esperar a que se dieran a conocer los detalles. La Asociación Americana de Minerales Críticos no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.

El cobre se utiliza en la construcción, el transporte, la electrónica y muchas otras industrias. Estados Unidos importa aproximadamente la mitad del cobre que necesita cada año.

Los principales proyectos de cobre en Estados Unidos se han enfrentado a una fuerte oposición en los últimos años por diversos motivos, entre ellos el proyecto Resolution Copper de Rio Tinto y BHP en Arizona y el proyecto Pebble Mine de Northern Dynasty Minerals en Alaska.

Las acciones del gigante productor de cobre, Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, se dispararon casi un 5% en las operaciones del martes por la tarde.

La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Freeport -que se beneficiaría de los aranceles estadounidenses al cobre, pero teme que estos perjudiquen a la economía mundial- ha aconsejado a Trump que se centre en impulsar la producción de cobre en Estados Unidos. Los países que se verían más afectados por cualquier nuevo arancel estadounidense sobre el cobre serían Chile, Canadá y México, que eran los principales proveedores a Estados Unidos de cobre refinado, aleaciones de cobre y productos de cobre en 2024, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Chile, Canadá y Perú -tres de los mayores proveedores de cobre a Estados Unidos- han dicho a la administración Trump que las importaciones procedentes de sus países no amenazan los intereses estadounidenses y no deberían enfrentarse a aranceles. Los tres tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. La Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Finanzas de Canadá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Cancillería de Chile dijo que no ha recibido información de contrapartes que indiquen la implementación de un arancel efectivo al cobre, mientras que el jefe del directorio de la estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, dijo que no puede dar una opinión sobre un eventual arancel hasta un anuncio formal. Un gravamen del 50% sobre las importaciones de cobre sería un golpe para las empresas estadounidenses que utilizan el metal porque el país está a años de satisfacer sus necesidades, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Estados Unidos ha importado un año entero de demanda en los últimos seis meses, por lo que los niveles de almacenamiento local son amplios", dijo Hansen. "Veo una corrección en los precios del cobre tras el salto inicial". (Reporte de Andrea Shalal y Jarrett Renshaw, Editado en Español por Manuel Farías y Juana Casas)