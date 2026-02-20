Trump dice que impondrá un arancel global del 10% tras decisión de la Corte Suprema

Por Doina Chiacu

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que impondrá un arancel global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los gravámenes de emergencia que fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos

Trump sostuvo que su decreto se dictaría en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 y que los aranceles se sumarían a los que ya están en vigor

La ley permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días a todos los países relacionados con problemas "graves y importantes" de balanza de pagos. No exige investigaciones ni impone otras limitaciones procedimentales

La Corte declaró ilegales los amplios aranceles globales impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, dictaminando que había sobrepasado su autoridad en virtud de dicha ley

"Tenemos alternativas, grandes alternativas", dijo Trump. "Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello", dijo Trump sobre las herramientas alternativas

El mandatario sostuvo que su Gobierno también está iniciando varias investigaciones sobre prácticas comerciales desleales en virtud del artículo 301 "para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas"

La decisión de Trump de apoyarse en otros estatutos, incluido el Artículo 122, al tiempo que inicia nuevas investigaciones en virtud del Artículo 301, era ampliamente esperada

Sin embargo, los aranceles del 10% que anunció el viernes solo pueden permanecer en vigor durante 150 días, y las investigaciones en virtud del Artículo 301 suelen tardar meses en completarse

En un contacto con la prensa en la Casa Blanca, el mandatario también dijo que la sentencia de la Corte Suprema contra sus aranceles es "profundamente decepcionante"

Destacó además sentirse "absolutamente avergonzado" por los magistrados que fallaron en su contra en la decisión por 6 votos contra 3. (Reporte de Gram Slattery; Editado en español por Javier Leira)