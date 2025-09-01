LA NACION

Trump dice que India ofreció reducir a nada los aranceles a productos de EEUU

WASHINGTON, 1 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la India ha ofrecido reducir sus aranceles sobre los productos estadounidenses a cero.

Mientras calificaba la relación de Estados Unidos con India de "unilateral", Trump escribió en Truth Social: "Ahora han ofrecido reducir sus Aranceles a cero, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años".

La embajada india en Washington no respondió inmediatamente a los comentarios de Trump, que se producen tras la aplicación de aranceles totales de hasta el 50% a los productos indios. (Reportaje de Jasper Ward; Editado en español por Juana Casas)

