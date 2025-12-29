Trump dice que indulto a Netanyahu "está en camino", oficina de presidente de Israel lo cuestiona

Por Andrea Shalal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su par israelí, Isaac Herzog, le había dicho que un indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba "en camino", una afirmación que la oficina de Herzog se apresuró a cuestionar.

"Es un primer ministro en tiempos de guerra que es un héroe. ¿Cómo no le das un indulto?", dijo Trump a periodistas mientras estaba junto a Netanyahu antes de una reunión en Florida.

"Hablé con el presidente (...) me dice que está en camino", agregó.

A una pregunta sobre las declaraciones del republicano, la oficina de Herzog dijo que el presidente israelí no había tenido ninguna conversación con Trump desde que se presentó una solicitud de indulto hace varias semanas.

Agregó que el presidente había hablado con un representante de Trump entonces y se le explicó que cualquier decisión se tomaría de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Netanyahu, el primer gobernante en ejercicio de Israel acusado de un delito, niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza que se remontan a su acusación de 2019.

Su propia solicitud de indulto, presentada el 30 de noviembre, argumentó que las frecuentes audiencias judiciales perjudican su capacidad para gobernar y que la clemencia sirve al interés nacional.

El recurso se presentó tras el inicio de un alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, en un momento en que su Gobierno trataba de poner fin al dominio de Hamás en el marco del plan de Trump para poner fin a dos años de guerra y ampliar los lazos diplomáticos en toda la región.

La petición del seis veces primer ministro ha suscitado duras críticas de los opositores, que dicen que indultarle a mitad de juicio sería una violación total del Estado de Derecho.

