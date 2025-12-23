Trump dice que invitará a Kazajistán y Uzbekistán a la cumbre del G20 en Miami el próximo año

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump anunció que extenderá invitaciones a la cumbre del Grupo de los 20 del próximo año a Kazajistán y Uzbekistán en momentos en que la administración busca profundizar su relación con esas naciones centroasiáticas.

Trump anunció el plan el martes después de mantener llamadas telefónicas por separado con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

Ninguno de los dos países es miembro del G20, pero el país anfitrión suele invitar a no miembros a asistir a la cumbre. La reunión de 2026 tendrá lugar en el club de golf de Trump en Doral, Florida, cerca de Miami.

"La relación con ambos países es espectacular", afirmó Trump en una publicación en redes sociales sobre las llamadas. Trump se encuentra actualmente de vacaciones en su resort Mar-a-Lago en Florida.

Los líderes kazajo y uzbeko visitaron Washington el mes pasado junto con los líderes de Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán para mantener conversaciones con Trump.

La administración está prestando mayor atención a Asia Central, que posee profundas reservas de minerales y produce aproximadamente la mitad del uranio del mundo, mientras intensifica la búsqueda de metales raros necesarios para dispositivos de alta tecnología, incluidos teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y aviones de combate.

Las exportaciones de minerales críticos de Asia Central han estado durante mucho tiempo inclinadas hacia China y Rusia.

Durante la visita del mes pasado, Tokayev anunció que su país, de mayoría musulmana, se unirá a los Acuerdos de Abraham, el esfuerzo de la administración Trump para fortalecer los lazos entre Israel y los países de mayoría árabe y musulmana.

El movimiento, en gran medida simbólico, se produjo mientras la administración intenta revivir una iniciativa que fue el logro emblemático de política exterior del primer mandato de Trump, cuando su administración forjó lazos diplomáticos y comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.

Trump anunció el mes pasado que prohibirá a Sudáfrica participar en la cumbre del próximo año en su club del área de Miami y detendrá todos los pagos y subsidios al país por su trato a un representante del gobierno de Estados Unidos en la reunión de este año.

Trump decidió no enviar una delegación del gobierno estadounidense a la cumbre de este año organizada por Sudáfrica por denuncias de que el gobierno sudafricano reprime a la minoría blanca. Es una afirmación que Sudáfrica, que durante décadas sufrió del régimen segregacionista apartheid, ha rechazado como infundada.

