Trump dice que Irán está involucrado en la negociación sobre los rehenes de Gaza

WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Irán está involucrado en las negociaciones destinadas a concertar un acuerdo de alto el fuego a cambio de rehenes entre Israel y Hamás.

"Gaza en este momento está en medio de una amplia negociación entre nosotros y Hamás e Israel, e Irán en realidad está involucrado, y veremos qué va a pasar con Gaza. Queremos recuperar a los rehenes", dijo Trump a los periodistas durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.

Trump no dio más detalles y la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de detalles sobre la implicación de Irán. La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 60 días entre Israel y Hamás. Israel ha dicho que acatará las condiciones, pero Hamás ha rechazado hasta ahora el plan.

Según la propuesta, 28 rehenes israelíes —vivos y muertos— serían liberados en la primera semana, a cambio de la liberación de 1236 prisioneros palestinos y los restos de 180 palestinos muertos.

Estados Unidos e Irán también intentan un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. (Información de Steve Holland; edición de Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)