Trump dice que Irán será "golpeado muy fuerte" si matan a manifestantes

El presidente Donald Trump advirtió este domingo a Irán que será "golpeado muy fuerte" por Estados Unidos si llega a haber más manifestantes muertos en las protestas que sacuden al país.

"Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Las protestas fueron desatadas por una crisis de costo de vida que generó una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán.

Al menos 12 personas han muerto, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en cifras oficiales.

Se trata de las manifestaciones más significativas desde el movimiento de 2022-2023 provocado por la muerte de Mahsa Amini, quien había sido detenida por supuestamente violar el estricto código iraní de vestimenta para mujeres.