Trump dice que Israel e Irán llegarán a un acuerdo, advierte que Irán no debe atacar a EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump emitió el domingo una severa advertencia a Irán contra la posibilidad de tomar represalias contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio, al tiempo que predijo que Israel e Irán "pronto" llegarían a un acuerdo para poner fin a su conflicto.

Trump, en una publicación en redes sociales a primera hora de la mañana, dijo que Estados Unidos "no tuvo nada que ver con el ataque a Irán" mientras Israel e Irán intercambiaban ataques con misiles por tercer día consecutivo. Sin embargo, Irán ha dicho que responsabilizaría a Estados Unidos —que ha proporcionado a Israel gran parte de su arsenal de armamento— por su apoyo a Israel.

Israel apuntó a la sede del Ministerio de Defensa de Irán en Teherán y a sitios que alegó estaban asociados con el programa nuclear de Irán, mientras que misiles iraníes evadieron las defensas aéreas israelíes y se estrellaron contra edificios en el interior de Israel.

"Si somos atacados de cualquier manera, forma o modo por Irán, toda la fuerza y poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos", dijo Trump.

Horas después, Trump recurrió nuevamente a las redes sociales para predecir que "Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y llegarán a un acuerdo".

Añadió que tiene un historial de desescalar conflictos, y que logrará que Israel e Irán cesen las hostilidades "tal como logré que India y Pakistán lo hicieran" después de la reciente confrontación transfronteriza entre los dos países.

India atacó objetivos dentro de Pakistán después de que militantes en abril masacraran a 26 turistas en Cachemira controlada por India. Pakistán ha negado cualquier vínculo con los atacantes. Tras los ataques de India en Pakistán, ambas partes intercambiaron fuego pesado a lo largo de sus fronteras de facto, seguidos de ataques con misiles y drones en los territorios del otro, principalmente apuntando a instalaciones militares y bases aéreas.

Fue la confrontación más seria en décadas entre los países. Trump el domingo repitió su afirmación, disputada por India, de que ambas partes acordaron un alto el fuego después de que él ofreciera ayudar a ambas naciones con el comercio.

Trump también señaló los esfuerzos de su administración durante su primer mandato para mediar en disputas entre Serbia y Kosovo y Egipto y Etiopía.

"De la misma manera, pronto tendremos PAZ entre Israel e Irán", dijo Trump. "Muchas llamadas y reuniones están teniendo lugar ahora. Hago mucho, y nunca recibo crédito por nada, pero está bien, la GENTE entiende. ¡HAGAMOS GRANDE AL Oriente Medio OTRA VEZ!".

Trump se postuló con la promesa de poner fin rápidamente a las guerras en Gaza y Ucrania y construir una política exterior basada en mantenerse alejado de los conflictos extranjeros.

A pesar de ello, Trump no ha podido encontrar un desenlace a las guerras en Ucrania y Gaza. Y después de criticar al presidente Joe Biden durante la campaña del año pasado por impedir que Israel llevara a cabo ataques en sitios nucleares iraníes, Trump se encontró defendiendo ante los israelíes la oportunidad de la diplomacia. El impulso de su administración sobre Teherán para que renuncie a su programa nuclear se produjo después de que Estados Unidos y otras potencias mundiales en 2015 alcanzaran un acuerdo nuclear integral a largo plazo que limitaba el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Trump habló con el presidente ruso Vladímir Putin el sábado sobre el creciente conflicto entre Israel e Irán. Y Trump se dispone a viajar más tarde el domingo a Canadá para la cumbre de líderes del Grupo de los Siete, donde la crisis en Oriente Medio será un tema importante en sus conversaciones con los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea. Algunos influyentes partidarios de Trump lo están instando a mantener a Estados Unidos fuera del conflicto. La representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene, el fundador de Turning Point USA Charlie Kirk y el ex presentador de Fox News Tucker Carlson están entre los destacados partidarios de Trump que han argumentado que los votantes apoyaron a Trump porque no involucraría a la nación en conflictos extranjeros. Kirk dijo la semana pasada que antes de que Israel lanzara los ataques sobre Irán, estaba preocupado de que la situación pudiera llevar a "una gran división en MAGA y potencialmente interrumpir nuestro impulso y nuestra presidencia increíblemente exitosa". El senador republicano por Kentucky Rand Paul elogió a Trump por haber mostrado moderación y dijo que esperaba que los "instintos del presidente prevalezcan". "Así que creo que va a ser muy difícil salir de esto y tener un acuerdo negociado", dijo Paul en una aparición en "Meet the Press" de NBC. "Veo más guerra y más carnicería. Y no es el trabajo de Estados Unidos involucrarse en esta guerra". ___________________________________ El corresponsal Gary Fields contribuyó para esta nota ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.