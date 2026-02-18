Trump dice que Japón invertirá en proyectos energéticos e industriales en EEUU

Por David Lawder, Jarrett Renshaw y Makiko Yamazaki

WASHINGTON/TOKIO, 17 feb (Reuters) -

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes tres proyectos valorados en 36.000 millones de dólares que serán financiados ‌por Japón, entre los que se ‌incluyen ⁠una instalación para la exportación de petróleo en Texas, una planta de diamantes industriales en Georgia y una central eléctrica de gas natural en Ohio.

Estos proyectos son las primeras inversiones en el marco del compromiso de inversión de ​Japón de ⁠550.000 millones de ⁠dólares en Estados Unidos, como parte de un acuerdo comercial que reduce los aranceles de Trump sobre las importaciones japonesas al 15%, según ​dijo Trump en la red social Truth Social. No dio muchos detalles sobre los proyectos.

El secretario de Comercio, Howard ‌Lutnick, dijo en un comunicado que la central eléctrica de Portsmouth (Ohio), valorada en 33.000 ​millones de dólares, sería la mayor instalación de generación ​de energía a partir de gas natural de la historia, con una capacidad de 9,2 gigavatios. La instalación, que será operada por SB Energy, una filial del inversor tecnológico japonés SoftBank Group, aumentaría la potencia de base en un momento de rápido crecimiento de la demanda de electricidad por parte de los centros de datos construidos para alimentar aplicaciones de inteligencia artificial.

La Casa Blanca dijo que Japón invertiría en la planta de exportación de ​crudo en aguas profundas Texas GulfLink, situada frente a la costa de Texas, con un valor de 2.100 millones de dólares.

"Se espera que este proyecto genere entre 20.000 y 30.000 millones de ⁠dólares anuales en exportaciones de crudo estadounidense, garantice la capacidad de exportación de nuestras refinerías y refuerce la posición de Estados Unidos como principal proveedor de energía del mundo", ‌dijo Lutnick.

Texas GulfLink, que está siendo desarrollado por Sentinel Midstream, confirmó que formaba parte de la iniciativa y que era "un honor ser un socio de confianza del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del Gobierno de Japón".

Trump dijo que las inversiones en Texas incluirían un proyecto de gas natural licuado (GNL), pero ni el comunicado de Lutnick ni la hoja informativa de la Casa Blanca mencionaban el GNL.

Lutnick dijo que el tercer gran proyecto en Georgia era una planta de fabricación de diamantes industriales sintéticos que satisfaría el 100% de la demanda estadounidense ‌de granos de diamante sintético, un insumo fundamental para la fabricación avanzada y la producción de semiconductores. Actualmente, Estados Unidos depende en gran ⁠medida de China para el suministro de este producto.

La planta de diamantes sintéticos de alta presión, valorada en unos 600 millones ‌de dólares, será operada por Element Six, según informó la Casa Blanca en una hoja informativa. La empresa de ⁠diamantes industriales es una unidad del Grupo De Beers, el mayor productor de diamantes del ⁠mundo.

No estaba claro qué parte de los costes del proyecto financiarían las entidades japonesas ni en qué condiciones. Según un acuerdo anterior entre Estados Unidos y Japón, los beneficios del proyecto se repartirían al 50% entre ambos países hasta que Japón recuperara su inversión inicial, tras lo cual los beneficios se repartirían en una proporción de 90-10 a favor de Estados Unidos.

Los anuncios del Gobierno ocurrieron tras las reuniones celebradas ‌la semana pasada entre Lutnick y el ministro de Economía ​y Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, en las que se resolvieron las cuestiones pendientes antes de que se pudieran anunciar los acuerdos.

"La magnitud de estos proyectos es tan grande que no podrían llevarse a cabo sin una palabra muy especial: ARANCELES", escribió Trump en Truth Social.

(Información de Christian Martínez, David Lawder y Jarrett Renshaw en Washington, Laila ‌Kearney y Makiko Yamazaki; redacción de David Lawder e Ismail Shakil; edición de David Gregorio; edición en español de Paula Villalba)