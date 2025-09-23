Trump dice que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar territorio ocupado

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado este martes de postura y ha asegurado que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", ha afirmado en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump ha vuelto a incidir en los "problemas económicos" de Rusia, asegurando que queda poco para que la población rusa se dé cuenta "de la verdadera naturaleza de esta guerra". "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá", ha aseverado, agregando que "es el momento" de que Kiev actúe.

En este sentido, el magnate ha asegurado que la imposibilidad de Moscú de ganar la guerra en poco tiempo le ha hecho parecer "un tigre de papel". "En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas", ha zanjado.

El radical cambio de postura se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario le habría informado de las últimas novedades en el frente.

El presidente ucraniano ha rechazado en numerosas ocasiones que sus tropas abandonen la región del Donbás y la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de "trampolín" para iniciar una nueva ofensiva.

Desde que Trump mantuviese el pasado mes de agosto una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska, ha ido moderando sus palabras con respecto al conflicto ucraniano. El magnate republicado se había inclinado a un intercambio de territorio como parte de un posible acuerdo de alto el fuego entre las partes.

Trump ha repetido estas mismas declaraciones durante un encuentro posterior con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Nueva York retransmitido por medios franceses. "Lo siento así. De verdad que lo siento así. Espero que recuperen sus tierras", ha afirmado.

Más pronto, el presidente estadounidense también se ha reunido este martes en Nueva York con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien ha coincidido en "recortar los ingresos de Rusia procedentes de los combustibles fósiles".

"Hemos abordado las provocaciones del Kremlin, incluidas sus incursiones regulares en el espacio aéreo europeo. Son claros intentos de poner a prueba nuestra respuesta.

Europa está intensificando sus esfuerzos de defensa para fortalecer su flanco oriental", ha señalado Von der Leyen en redes sociales.