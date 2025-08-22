Trump dice que la alcaldesa de DC debe "ponerse las pilas" si no quiere dejar de serlo

WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, "más le vale ponerse las pilas" o no continuará en su cargo en un futuro demasiado lejano.

"Fue inseguro", dijo Trump a los periodistas. "Fue horrible y más vale que la alcaldesa Bowser se ponga las pilas o no será alcaldesa mucho tiempo, porque nos haremos cargo, con el Gobierno federal dirigiéndolo, como se supone que debe ser".

Trump dijo la semana pasada que la delincuencia en la capital está totalmente fuera de control y lanzó una amplia ofensiva, desplegando soldados de la Guardia Nacional y agentes federales en las calles.

(Reporte de Andrea Shalal; escrito por Maiya Keidan; editado en español por Carlos Serrano)