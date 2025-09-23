Trump dice que la creación de un Estado palestino sería una recompensa para Hamas

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El reconocimiento de un Estado palestino sería una recompensa demasiado grande para Hamás, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reiterar su llamamiento a la liberación de los rehenes -vivos o muertos- que el grupo sigue reteniendo en Gaza.

Trump pidió el fin inmediato de la guerra en Gaza. Los partidarios de la paz deben unirse para exigir la liberación de los rehenes, dijo en un discurso en las Naciones Unidas.

"Como para alentar la continuación del conflicto, parte de este organismo pretende reconocer unilateralmente el Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades", afirmó. (Reporte de Gram Slattery, escrito por Andrea Shalal. Editado en español por Javier Leira)