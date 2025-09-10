Trump dice que la decisión de atacar Qatar la tomó Netanyahu y no el presidente de EEUU

Por Jeff Mason y Kanishka Singh

WASHINGTON, 9 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la decisión de Israel fue tomada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y no por el mandatario republicano, quien añadió que un ataque unilateral contra Qatar no sirve a los intereses estadounidenses ni israelíes.

Israel intentó matar el martes a los líderes políticos de Hamás con un ataque aéreo en Qatar, intensificando su acción militar en Oriente Próximo. El ataque fue ampliamente condenado en Oriente Próximo y en otros lugares como un acto que podría agravar aún más las tensiones en una región que ya está al límite.

Trump dijo que ordenó al enviado estadounidense Steve Witkoff que advirtiera a Qatar de que se avecinaba el ataque, pero que era demasiado tarde para detenerlo. Sin embargo, Qatar contradijo tales afirmaciones de la Casa Blanca, y dijo que los informes de que recibió un aviso antes del ataque eran falsos y que la llamada telefónica de un responsable estadounidense se produjo cuando ya se escuchaban explosiones en la capital qatarí, Doha.

"Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y estrecha aliada de Estados Unidos, que está trabajando muy duro y valientemente asumiendo riesgos con nosotros para negociar la paz, no hace avanzar a Israel ni los objetivos de Estados Unidos", escribió Trump en Truth Social.

"Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de los que viven en Gaza, es un objetivo digno", añadió.

Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, incluido el hijo del jefe exiliado de Hamás en Gaza, Jalil al-Haya.

Washington cuenta con Qatar como un fuerte aliado del golfo Pérsico. Qatar ha sido mediador en los intentos de llegar a un acuerdo para un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano palestino en Gaza, para la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás y para un plan sobre una Gaza posterior al conflicto.

Tras el ataque, Trump habló con Netanyahu y con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Zani.

Aseguró al líder qatarí que "algo así no volverá a ocurrir en su territorio", dijo Trump, y añadió que se sentía "muy mal" por el lugar del ataque.

Más tarde, Trump dijo a los periodistas en Washington que "no estaba emocionado" por el ataque israelí en Qatar.

"No me emociona", dijo Trump.

No es una buena situación, pero diré esto: queremos recuperar a los rehenes, pero no nos emociona la forma en que ha ocurrido hoy.

Mientras Trump hacía los comentarios, los manifestantes propalestinos que se habían reunido cerca coreaban "Free free Palestine" y "stop arming genocide".

El asalto de Israel, aliado de Estados Unidos, a Gaza desde octubre de 2023 ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha desencadenado una crisis de hambre. Múltiples expertos en derechos humanos y académicos consideran el ataque militar de Israel contra Gaza un genocidio.

Israel afirma que sus acciones son en defensa propia tras un ataque perpetrado en octubre de 2023 por milicianos palestinos de Hamás en el que murieron 1200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. Israel también ha bombardeado Líbano, Siria, Irán y Yemen en el transcurso del conflicto de Gaza.

(Información de Jeff Mason, Kanishka Singh y Steve Holland; edición de Nia Williams y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)