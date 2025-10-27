Trump dice que la decisión sobre el nuevo presidente de la Fed podría tomarse antes de 2026

TOKIO, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la decisión sobre el próximo presidente de la Reserva Federal podría tomarse antes de que termine el año.

"Puede que antes de que acabe el año tomemos una decisión sobre la Fed", dijo a periodistas en el avión presidencial.

"Vamos a hacer una segunda ronda y esperamos presentar una buena lista al presidente justo después del Acción de Gracias", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. (Información de Anton Bridge y Satoshi Sugiyama; redacción de Kantaro Komiya; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)