Trump dice que la Guardia Nacional está siendo retirada de Chicago, Los Ángeles y Portland

WASHINGTON, 31 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su Gobierno está retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, pero agregó en las redes sociales que las fuerzas federales "volverán" si los índices de criminalidad suben.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido enormemente al tener a estos grandes Patriotas en esas ciudades, y solamente por ese hecho", escribió Trump.

"Volveremos, tal vez de una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen comience a dispararse de nuevo - ¡Sólo es cuestión de tiempo!", agregó.

(Reporte de Kanishka Singh y Ryan Patrick Jones. Editado en español por Javier Leira)