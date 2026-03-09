Trump dice que la guerra contra Irán está "casi completa", según CBS News

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la CBS en una entrevista que cree que la guerra contra Irán "está muy avanzada" y que Washington se encuentra "muy por delante" de su previsión inicial estimada de cuatro a cinco semanas, dijo una reportera que tuvo una entrevista con él en X.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", dijo Trump, según la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang.

Trump también dijo que Estados Unidos está "muy por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas para la guerra.

Sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, Trump dijo: "No tengo ningún mensaje para él", y afirmó que tiene a alguien en mente para sustituirlo, pero no dio más detalles. (Reporte de Kanishka Singh en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)